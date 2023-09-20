Брянский лесоруб победил на Чемпионате России

Брянский лесоруб завоевал четыре награды на Чемпионате России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Иркутске прошёл Чемпионат России среди вальщиков леса с бензомоторными пилами «Лесоруб-2023» . Участники демонстрировали свое мастерство в валке леса и обрезке сучьев, погрузке-разгрузке бревен и других дисциплинах.
Брянскую област представили Владимир Буянов, Сергей Козорез и Андрей Азарин. Возглавил сборную первый замначальника регионального управления лесами Павел Шматов, а тренировал — директор ООО ЛПК «Навля» Алексей Маркин.
Владимир Буянов завоевал четыре награды. Он получил «золото» в индивидуальном зачёте и в упражнении «Обрезка сучьев». Серебряная награду брянцу досталась в упражнении «Раскряжёвка комбинированным резом», а бронзовая — в упражнении «Валка дерева».
В командной эстафете сборная Брянской области стала третьей.
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