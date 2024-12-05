Брянский мебельный завод отметил юбилей
Брянский мебельный завод отметил двадцатилетие. Об этом сообщили в городской администрации.
Белобережский завод «БРАВОмебель» отметил 20-летие со дня создания. Коллектив предприятия поздравил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.
«За двадцать лет работы вы стали одним из крупнейших заводов по производству мебели в регионе. За успехами компании стоит труд и энергия высокопрофессиональных специалистов. Здесь работают люди разных профессий, которые любят своё дело и ответственно относятся к нему», — подчеркнул Александр Гаврилов.