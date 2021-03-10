Брянский мэр предложил расширить собачий приют на Почтовой

По мнению градоначальника, на территории можно разместить больше вольеров.

Брянские чиновники во главе с мэром города Александром Макаровым посетили открытый 1 марта приют для бездомных собак на улице Почтовой, на месте, где прежде располагался бежицкий участок дорожного управления.

Сейчас в приюте уже находятся 15 собак, а до конца недели примут еще пять, которые пока остаются под присмотром ветеринаров после вакцинации и стерилизации.

Приют рассчитан на 220 собак. Но мэр призвал расширить приют и установить дополнительные вольеры. Место для этого там, по его мнению, есть.

Брянцы также могут взять собаку из приюта домой. В частности, одна семья такой возможностью уже воспользовалась.