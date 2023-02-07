Брянский молодежный парламент поучаствовал в форуме в Волгограде

Брянский молодежный парламент принял участие в форуме «Внуки Победы. Сталинград» в Волгограде. Об этом рассказали в региональном парламенте.

В честь 80-летия победы в Сталинградской битве состоялся форум «Внуки Победы. Сталинград» в Волгограде. В нём участвовали более ста активистов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из 66 регионов.

Участниками форума стали потомки победителей Сталинградской битвы. Брянскую область представляла член Молодежного парламента Брянской области Валерия Корнейкова.

Патриотический слет стартовал в музее-панораме «Сталинградская битва». Затем был военный парад на площади павших бойцов Волгограда и акция «Случайный вальс»на центральной площади города.

Также Волонтеры Победы создали патриатическое граффити и посетили Мамаев курган.

«Это не первый в моей жизни парад, но самый душевный и личный. Мой прадед Фетисов Дмитрий Исаевич принимал участие в Сталинградской битве, прошел ее с честью и достоинством, а главное — вернулся живым и даже дошел до Берлина. С такой же честью и достоинством я стала частью этого исторического события, настоящим Внуком Победы», — поделилась впечатлениями Валерия Корнейкова.