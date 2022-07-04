Брянский облсуд рассмотрит дело о военных преступлениях фашистов

Заявление в суд направили в интересах Российской Федерации по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.
14 июля прокурор Брянской области Александр Войтович примет участие в рассмотрении заявления о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами в 1941-1945 годах.
В 10.00 в областном суде начнется первое судебное заседание по делу о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области.
Заявление направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в интересах Российской Федерации, а также родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
К рассмотрению дела привлекут заинтересованных лиц, среди которых узники фашистских концлагерей.
04.07.2022 17:28
Железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в Смоленской области
С начала 2022 года роста дорожно-транспортных происшествий на переездах в границах Смоленской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года не допущено. Так, за истекший период на переездах произошло 1 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Всего за первое полугодие этого года на переездах Московской железной дороги зарегистрировано 14 ДТП. Все столкновения автотранспорта
29.06.2022 15:51
Пламя в сердце и памяти
В деревне Рыбки зажгли Вечный огонь. 22 июня 2022 года в День начала Великой Отечественной войны в деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Идея доставить в сафоновскую деревню Вечный огонь появилась около года назад. Место с историей Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает
29.06.2022 15:30
Символ героизма
В деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивают здесь воинский мемориал – в братских могилах покоятся около двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам обелиск установлен в 90-е, сейчас он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных людей – брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички с именами
29.06.2022 14:47
Во дворах и на дорогах
Какие проекты реализует регион в сфере дорожного строительства и ЖКХ? Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с профильными подчинёнными из строительного блока. В рамках встречи обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов, а также региональных программ в сфере дорожного строительства и ЖКХ. По итогам совещания Алексей Островский подробнее рассказал о том, что уже сделано
29.06.2022 14:45
Для оперативной помощи
На прошлой неделе транспортный парк детской клинической больницы на ул. Октябрьской революции в Смоленске пополнился двумя новыми авто, благодаря которым врачи теперь более оперативно смогут добираться до маленьких пациентов. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. «В зоне обслуживания больницы – свыше 60 тысяч детей. Новые автомобили предназначены для доставки медиков к маленьким пациентам