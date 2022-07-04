Брянский облсуд рассмотрит дело о военных преступлениях фашистов

Заявление в суд направили в интересах Российской Федерации по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

14 июля прокурор Брянской области Александр Войтович примет участие в рассмотрении заявления о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами в 1941-1945 годах.

В 10.00 в областном суде начнется первое судебное заседание по делу о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области.

Заявление направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в интересах Российской Федерации, а также родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

К рассмотрению дела привлекут заинтересованных лиц, среди которых узники фашистских концлагерей.