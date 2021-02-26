Брянский парк выдвинули на правительственную премию

Региональный департамент культуры поддержал решение отметить частный парк «Тридевятое царство» в Бежицком районе города.

Частный брянский парк «Тридевятое царство» был недавно вывинут на премию правительства РФ в области туризма. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это решение поддержал департамент культуры Брянщины.

Парк находится в поселке Бежица Бежицкого района Брянска. Его основал музыкант и художник Василий Подстригаев, который девять лет назад разместил на собственном участке сказочные ворота, а затем — чудо-печку, избушку на курьих ножках, сказочного дракона и мультяшных персонажей. Вскоре парк стал популярным местом экскурсий.