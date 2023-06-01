Брянский «Партизан» стал четвертым в «Ночной хоккейной лиге -2023»

Команда «Партизан» заняла четвёртое место в сезоне 2023 года «Ночной хоккейной лиги».

XII Всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» завершился завершился фестивалем хоккея в Сочи. В нём участвовали 168 команд из 81 региона. Среди них – три представителя Брянска.

В дивизионе 50+ хоккейная команда «Партизан», в которой играет брянский губернатор Александр Богомаз, заняла четвертое место. В дивизионе 40+ хоккейная команда «Волна» стала 13-й. А в дивизионе 18+ команда «БМЗ» заняла 16 место.