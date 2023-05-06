Брянский «Партизан» выиграл у хоккеистов с Камчатки

Брянский «Партизан» выиграл матч у хоккеистов с Камчатки в Малом кубке Ночной лиги.

В городе Сочи продолжается Фестиваль хоккея-2023 Ночной хоккейной лиги. Только что закончился матч между командой «Партизан» из Брянска и «Гейзер» из Елизарово Камчатского края. Команды выступают в дивизионе «Любитель 50+».

В составе команды и на льду сегодня ректор БГТУ, профессор Федонин по 24-м номером.

Встреча 6 мая закончилась со счётом 2:0 в пользу команды из Брянска.