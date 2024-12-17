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Брянский педагог получила почетное звание

2024, 17 декабря 16:23 Общество
Брянский педагог получила почетное звание
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Президент России присвоил почётное звание брянскому педагогу. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

Президента Российской Федерации Владимир Путина подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» глава государства присвоил преподавателю хореографического искусства детской школе искусств № 1 имени Т.П. Николаевой Маргарите Чернавской. Президент России оценил вклад педагога в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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