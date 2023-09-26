Брянский педагог стал полуфиналистом проекта «Классная тема»

Учитель из Брянска вышел в полуфинал проекта «Классная тема». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В социальное сети ВКонтаке стартовало голосование за выход в финал проекта «Классная тема». От Брянской области в нем участвует учитель русского языка и литературы школы № 51 города Брянска Кирилл Минкин. Педагог вошел в число 35-и полуфиналистов.

В финал пройдут семь человек, набравших наибольшее число голосов. Они проведут уроки в эфире телеканала «Россия». Победитель же будет вести авторскую программу на ТВ.