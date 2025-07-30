Брянский полиатлонист выиграл международные соревнования. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Вологда прошёл чемпионат стран СНГ и международные соревнования среди студентов по полиатлону. В дисциплинах «троеборье с бегом» и «троеборье с плаванием» состязались сильнейшие спортсмены из России, Марокко, Египта, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Мавритании и республики Беларусь.

В составе сборной России вошёл брянский мастер спорта по полиатлону Максим Подтыкайлов. Он представлял спортивный студенческий клуб «Прометей» БГУ имени академика Петровского. Брянский спортсмен выступил в троеборье с бегом на два километра. Он завоевал золотую медаль. А спортивный студенческий клуб стал вторым в турнирной таблице.

На чемпионате стран СНГ среди мужчин Максим Подтыкайлов завоевал серебряную медаль.