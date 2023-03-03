Брянский профессор разработал проект памятного комплекса в честь «Голубого моста»

Профессор бернского университета разработал проект мемориального комплекса, посвященного партизанской операции по взрыву «Голубого моста». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева прошло презентация проекта мемориального комплекса «80 лет. Дорога памяти, 7-8 марта 1943 г. Панорама». Он посвящён партизанской операции по взрыву «Голубого моста» в годы оккупации Брянщины. Проекта разработал профессор БГИТУ Сергей Смирнов.
8 марта 1943 года 1176 брянских партизан под руководством Героя Советского Союза Михаила Ромашина подготовили и произвели взрыв моста. Движение немецких эшелонов прекратилось на 28 дней.
По межрегиональному туристскому проекту «Западный фасад России» и в преддверии 80-летия со дня операции, решено объединить все объекты, связанные с ней. Комплекс предполагают возвести в Выгоничском районе.
«Это важно для нас, ныне живущих, потому что их пример служения своему народу и своей стране дает нам веру и уверенность в великую и могучую, непобедимую и единую Россию», — отметила заместитель председателя комитета Брянской областной думы Ольга Полякова.
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