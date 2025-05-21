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«Брянский сад» приготовил яблочный спецприз для лучшего писателя

2025, 21 мая 12:41 Общество
«Брянский сад» приготовил яблочный спецприз для лучшего писателя
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Компании «Брянский сад» пообещала подарить 10 килограммов яблок одному из победителей литературно-художественного конкурса «ПРОгород». Главное условие – соблюдение «яблочной» темы, передает «МК в Брянске».

Как стало известно, агрокомплекс предложил организаторам проекта открыть новую номинацию для поэтов и прозаиков. Чтобы принять участие, достаточно в своих произведениях упомянуть яблоневые сады или яблоки.

Автора понравившейся работы «Брянский сад» наградит ароматным презентом из отборных сортов урожая 2025 года.

 

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