Брянский самбист Артём Осипенко завоевал десятый чемпионский титул

Брянский самбист Артём Осипенко стал Чемпионом мира в 10-й раз. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В столице Армении Ереване проходит Чемпионат мира по самбо. В весовой категории свыше 98 кг выступил брянский спортсмен Артём Осипенко. В финальной схватке с румынским спортсменом весом 170 кг Илие Натеа брянец одержал победу. Артём Осипенко принёс «золото» сборной России и стал 10-кратным чемпионом мира.

«От всей души поздравляю с блестящей победой! Гордимся нашим земляком, теперь уже десятикратным чемпионом мира! Гордость Брянской области! Гордость всей России!» — сказал губернатор региона Александр Богомаз.