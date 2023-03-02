Брянский самбист вновь стал Чемпионом России

Брянский самбист стал Чемпионом России в 11-й раз. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

На арене УДС «Молот» в Перми прошёл чемпионат России по самбо. В нём участвовал спортсмен брянской школы олимпийского резерва по борьбе Артём Осипенко. Звание ЧЕмпиона РОссии он подтвердил в 11-й раз и завоевал золотую медаль.

Победители войдут в сборную и представят страну в чемпионате мира и Европы.