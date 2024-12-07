Брянский школьник выиграл всероссийский конкурс «Будущее Большой перемены». Об этом сообщили в городской администрации.

Завершился всероссийский конкурс «Будущее Большой перемены». Заявки на него подали более 3000 учеников из разных регионов России. В их числе и ученик 5 класса школы №60 Брянска Александр Шишацкий.

В дистанционном этапе Александр подготовил видеоролик о своих увлечениях и выполнил творческие задания. Затем было собеседование с экспертом. Также школьник решал логические задачи и отвечал на вопросы. Александр набрал максимальное количество баллов и стать победителем.

На «Семейный образовательный слёт» наградят победителей конкурса. Они отправятся в новогоднее путешествие в Великий Устюг и проведут день в парке аттракционов «Остров Мечты».