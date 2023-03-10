Брянский синоптик пообещал «проклятье выходных»

Брянский синоптик Евгений Тишковец пообещал «проклятье выходных» в Центральной России.

Уроженец Брянской области, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём аккаунте в о ВКонтакте рассказал о неблагоприятной обстановке в конце недели. Он называл прогноз «проклятье выходных».

«Финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным. В период с пятницы до середины субботы, благодаря скандинавскому антициклону, появится окно погоды: обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, но усилится холод», – отметил Тишковец.

В ночь на субботу ударят настоящие январские морозы. Местами температура опустится до минус 20 градусов. Днём же теплый атмосферный фронт принесёт снег, который к вечеру превратится в ледяной дождь.

«В воскресенье, в теплый сектор циклона, будет прорываться мощный поток атлантического воздуха, в результате чего ночью, в условиях слабоположительной температуры, зарядят обложные дожди, которые, впрочем, во второй половине дня, с приближением холодного фронта, станут переходить в заряды мокрого снега и снега. До полудня столбики термометров успеют подняться до +1…+6, но вечером начнется похолодание, температура уйдет в минус, образуется гололедица», – добавил Тишковец.

На будущей неделе синоптик также пообещал минусовую температуру и гололёд.

«С наступлением следующей недели ночью похолодает до -3…-8, днем 0…-5, на дорогах и тротуарах станет очень скользко – корка льда толщиной до 10-15 мм», – заключил Евгений Тишковец.