Брянский спикер исполнит мечты двух малышей с «Ёлки желаний»

Брянский спикер Валентин Суббот исполнит мечты двух малышей с «Ёлки желаний». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». В ней участвуют дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

К мероприятию присоединились депутаты областной Думы. С новогоднего дерева во Дворце единоборств шары с детскими мечтами снял спикер заксобрания Валентин Суббот. Он пообещал подарить трехлетнему Максиму санки, а пятилетнему Мише — ролики.

«Дети очень любят и всегда с нетерпением ждут новогодние праздники, потому что верят в чудеса и волшебство. Благодаря акции «Елка желаний» каждый желающий может окружить вниманием и заботой девчонок и мальчишек, которые особенно в этом нуждаются», — отметил парламентарий.

В прошлом году в акции, организованной Движением Первых при поддержке Росмолодежь.Добро, в регионе удалось исполнить свыше 260 желаний детей.