Брянский спикер передал гуманитарный груз батальону группировки прикрытия госграницы

Спикер Валентин Суббот передал гуманитарный груз батальону группировки прикрытия госграницы «Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне Дня защитника Отечества председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил батальон группировки прикрытия госграницы «Брянск». Он передал военным гуманитарный груз. Сотрудники аппарата регионального парламента закупили около тонны кондитерских изделий.

«В этом году сотрудники Думы решили не организовывать традиционные поздравительные мероприятия для коллектива к 23 февраля, а провести гуманитарную акцию и закупить подарки военнослужащим. Таким образом мы хотели поддержать ребят и позаботиться о том, чтобы на праздничном столе у них были вкусные угощения», — сказал парламентарий.

Спикер заксобрания познакомился с условиями пребывания военнослужащих и поблагодарил за службу.