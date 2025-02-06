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Брянский спикер посетил приграничный Погарский район

2025, 06 февраля 10:29 Общество
Брянский спикер посетил приграничный Погарский район
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Брянский спикер обсудил поддержку военнослужащих с главой администрации приграничного Погарского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил приграничный Погарский район. Он встретился главой местной администрации Сергеем Цыганком. Речь шла о поддержке участников СВО и их семей в преддверии Дня защитника Отечества.

«Сбор гуманитарной помощи для бойцов, охраняющих государственную границу, стал уже общим делом для большинства жителей района. Предприниматели, работники различных сфер, неравнодушные граждане считают своим долгом оказывать всю возможную поддержку нашим доблестным воинам. Это же касается и органов власти всех уровней. Сегодня законодательно закреплены социальные гарантии для тех, кто идёт защищать Родину, заключив контракт с Минобороны РФ или вступив в добровольческое подразделение «БАРС — Брянск». При этом ведётся работа по расширению мер поддержки нашим защитникам и их семьям», — отметил парламентарий

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