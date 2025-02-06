Брянский спикер посетил приграничный Погарский район

«Сбор гуманитарной помощи для бойцов, охраняющих государственную границу, стал уже общим делом для большинства жителей района. Предприниматели, работники различных сфер, неравнодушные граждане считают своим долгом оказывать всю возможную поддержку нашим доблестным воинам. Это же касается и органов власти всех уровней. Сегодня законодательно закреплены социальные гарантии для тех, кто идёт защищать Родину, заключив контракт с Минобороны РФ или вступив в добровольческое подразделение «БАРС — Брянск». При этом ведётся работа по расширению мер поддержки нашим защитникам и их семьям», — отметил парламентарий

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил приграничный Погарский район. Он встретился главой местной администрации Сергеем Цыганком. Речь шла о поддержке участников СВО и их семей в преддверии Дня защитника Отечества.

Парад в честь героя Для ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Русакова устроили настоящий парад в честь вручения ему ордена Союза ветеранов Группы войск в Германии. Живая легенда Президент Союза ветеранов Группы войск в Германии, генерал-полковник в отставке Антон Терентьев с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Ивановичем Русаковым мечтал познакомиться давно – с тех пор, как председатель Смоленской облдумы Игорь

Космос для каждого В регионе пройдёт ежегодный «гагаринский» конкурс. На Смоленщине, на родине первого космонавта Юрия Гагарина, вновь зажгутся звёзды. Региональный конкурс «Знаете, каким он парнем был!», охватывающий все муниципальные округа области, готовится к своему очередному масштабному сезону. В этом году конкурс пройдёт при поддержке губернатора. По-настоящему народный Запущенный в 2016 году, конкурс с каждым годом набирает обороты.

Когда заезд? На прошлой неделе на территории оздоровительного центра «Голоёвка» (Рославльский муниципальный округ) торжественно открыли два жилых корпуса, которые были построены в 2024 году благодаря федеральному финансированию. Новые здания были открыты одновременно с другими объектами инфраструктуры детского отдыха, возведёнными в 44 регионах страны при поддержке Минпросвещения России и Совета Федерации. «Проект по расширению «Голоёвки» реализован благодаря решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина и главы Совета Федерации

Здесь будет… музей Смоленская земля дала стране и миру многих выдающихся людей искусства. Это и литераторы, и композиторы, и художники, артисты театра и кино, и скульпторы. В числе последних смолянами особенно любим и почитаем народный художник России, профессор Альберт Георгиевич Сергеев — автор памятников Александру Твардовскому и Василию Тёркину, Михаилу Исаковскому, мемориала «Скорбящая мать» и других знаковых для

Вырасти в объёмах Как развивают промышленность в регионе. На карте Смоленщины можно найти десятки успешно работающих предприятий, которые вносят свой вклад в развитие экономики региона и реализуют различные инвестпроекты. На прошлой неделе стало известно о планах некоторых крупных компаний региона по расширению производств и наращиванию мощностей. Для детей и взрослых На полках смоленских магазинов можно увидеть соки и нектары брендов «KRAL», «DeVita» и «Melograno», которые выпускаются на вяземском предприятии «Крал-консерв».