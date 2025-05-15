Брянский спикер высоко оценил благоустройство Почепа

Брянский спикер высоко оценил благоустройство Погара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с главой администрации Погарского района Сергеем Цыганком. Они обсудили социально-экономическое развития, благоустройство, а также реализацию национальных и региональных проектов.

Спикер подчеркнул, что за последние годы посёлок Погар стал современным и удобным. Это произошло благодаря администрации, которая активно взаимодействует с инициативными жителями, а также участвует в региональных и федеральных программах.

«Такая четкая позиция руководства и граждан помогает решать многие социально значимые проекты, направленные на то, чтобы в городах и селах была современная инфраструктурная база, рабочие места, чтобы люди жили в комфортных условиях», — заключил парламентарий.

Кроме того, Валентин Суббот поблагодарил Сергея Цыганка за помощь военнослужащим и их родных.