Брянский страж порядка борется за звание лучшего участкового и новый «УАЗ»

Брянский полицейский Александр Бирюков борется за звание лучшего участкового России и новый «УАЗ Патриот». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в 13-й раз в год 100-летия службы участковых уполномоченных полиции. Каждый регион представляет один сотрудник.

В Брянской области — это 35-летний майор полиции Александр Бирюков из областного центра. На административном участке стража порядка живёт свыше 4000 человек. И главным в своей работе он считает умение найти подход к каждому. Александр Бирюков женат и воспитывает сына. Также он очень любит животных. В брянском зоопарке у него есть подшефные любимцы – питон Гена и попугай Кеша. Страж порядка навещает их каждые выходные.

Онлайн-голосование за кандидатов продлится до 10 ноября. Традиционным призом победителю станет внедорожник УАЗ «Патриот».