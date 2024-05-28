Брянский суд рассмотрел дело о насильственных действиях в отношении двух девочек

Брянский суд отправил в колонию мужчину, виновного в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. На скамье подсудимых оказался житель Почепского района.

С июля 2019 года по ноябрь 2022 года мужчина жил с женщиной и её двумя малолетними дочерьми. В этот период фигурант неоднократно совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил виновного к 16 годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.