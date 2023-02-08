Брянский священнослужитель привёз военным в Донецк полковое знамя

Брянский священнослужитель привёз военнослужащим в Донецк освящённое полковое знамя. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» города Брянска иерей Олег Гусев вместе с сопредседателем регионального штаба Народного фронта Брянской области Русланом Егоровым доставили гуманитарный груз в Донецк бойцам 1133 батальона 1-й Славянской бригады. Олег Гусев передал замначальника подразделения полковое знамя с изображением князя Димитрия Донского и нерукотворного образа Спасителя. Полотно освятили на воскресной литургии в областном центре. Также в батальон доставили копию Свенского чудотворного образа Пресвятой Богородицы.

Священнослужитель провёл обряд Крещения над тремя бойцами. Военнослужащим он раздал нательные крестики, молитвословы и иконы.