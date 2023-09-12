Брянский театр поедет с гастролями в Казань

Брянский театр кукол представит три спектакля на гастролях в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В сентябре пройдут обменные гастроли Брянского театра кукол с Татарским государственным театром кукол «Экият». В Казани артисты представит спектакли «Пастушка и трубочист» (6+) по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, «Волшебное кольцо» по сказке Бориса Шергина (6+) и «Мойдодыр» (0+) по мотивам сказки Корнея Чуковского.

Кроме того, спектакль «Русалка» от брянского театра покажут в рамках фестиваля «Золотое колечко» во Владимире и на сцене театре имени Образцова в Москве.