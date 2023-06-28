Брянский театр стал лауреатом Международного фестиваля

Брянский театр кукол получил диплом лауреата на Международном фестивале в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Санкт-Петербурге проходит Международный фестиваль «KУKART». Впервые на нём выступают актёры Брянского театра кукол. На легендарной сцене Театра Ленсовета они представили «Русалку» (12+). Перед этим брянские актёры провели интерактивную программу «Поэты Земли Брянской» и мастер-класс «А!Фишка», посвященный подготовке спектакля. Брянская труппа получила диплом лауреатов фестиваля за лучший актёрский ансамбль.

Кроме того, брянские кукольники представили «Русалку» (12+) в Тольятти на Всероссийский фестиваль театров кукол «КУКСЪЕЗД».