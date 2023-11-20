Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» на Первенстве России

Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» и установил рекорд на Первенстве России. Об этом сообщили в городской администрации.

В городе Майкоп республики Адыгея прошло Первенстве России по тяжёлой атлетике. Там собрались спортсмены в возрасте 15 до 20 лет. Брянскую область представили девять воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Брянска.

Максим Могучев выступал в весовой категории до 96 кг. Он стал золотым медалистом с результатом в 363 кг по сумме двоеборья. Кроме того, Могучев установил рекорд России – 203 кг в упражнении «толчок».

Также бронзовым призёром стал брянский силач Артём Трошин. В весовой категории до 102 кг он показал результат в сумме двоеборья в 313 кг.