Брянский ТЮЗ закрыл театральный сезон

Брянский ТЮЗ завершил 44-й театральный сезон сказкой. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре юного зрителя закрыли 44-й театральный сезон. На проздничном мероприятии выступила начальник отдела искусства департамента культуры Брянской области Анастасия Абрамкина. Она вручила грант «Лучший в профессии» ведущему мастеру сцены Александру Исаеву. Финальным спектаклем сезона стал «Конёк-горбунок» (6+) по сказке Ершова.

Сезон стал успешным для брянского театра. Он ознаменовался четырьмя премьерами. Постановка «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» вошла в топ-300 лучших спектаклей на конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России». Артисты с гастролями побывали в Москве, Воронеже, Твери, Калуге, Могилёве, Витебске и Бобруйске.