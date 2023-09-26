Брянский учитель вошел в число финалистов Всероссийского конкурса

Брянский педагог вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Финал конкурса «Учитель года России — 2023» стартовал в Доме правительства Московской области. В него вышли 90 педагогов из всех регионов. Брянскую область представляет учитель информатики школы Новозыбкова Антон Тюрин.

В первом туре по итогам трех испытаний «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок» выберут 15 лауреатов. Им предстоит пройти ещё три этапа: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогу и определится победитель. Церемония награждения пройдет в Кремле в День учителя.

«Дополнительной мотивацией в Год педагога и наставника станет денежное поощрение, которое будет выплачиваться победителям и призерам конкурса «Учитель года России», – отметил Министр просвещения Росссии Сергей Кравцов.