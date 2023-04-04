Брянский хлеб признали лучшим в России

Выпечка Бежицкого хлебокомбината признали лучшей на Всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Продукция «Бежицкого хлебокомбината» получила высшую награду Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2023». Хлеб «Петровский» ржано-пшеничный, хлеб «Зерновой», булочка «Вкусняшка» с маком, пирог «Домашний» с яблоками и сдоба «Престольная» стали обладателями кубка и диплома Гран-При. Продукцию брянского завода отметили за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество.

Всего в конкурсе «Лучший хлеб России — 2023» представили 161 образец хлеба и хлебобулочных изделий от 31 предприятия из 20 регионов России.