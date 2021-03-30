Брянским чиновникам поручили следить за ямами на дорогах

Для этих целей создадут специальную комиссию.

Губернатор Александр Богомаз поручил создать в Брянске комиссию по обследованию дорог.

Как сообщает региональное правительство, члены комиссии будут в постоянном режиме отслеживать ситуацию, складывающуюся с гарантийным ремонтом.

Новая комиссия, по мнению губернатора, позволит избегать случаев, когда на одну дорогу и одного подрядчика подается по два-три иска в суд.

Напомним, в минувшие выходные подрядчики приступили к гарантийному ремонту в Брянске. Дороги обещают привести в порядок к началу мая.