Брянским росгвардейцам передали спецтехнику

Брянским росгвардейцам передали автомобили и спецтехнику. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Церемония вручения техник прошла в Брянске в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор вместе с командующим Центральным округом Росгвардии Александром Поповым и заместителем полномочного представителя Президента России в ЦФО Сергеем Нештенко передали 20 автомобилей и спецмашин спецподразделениям управления Росгвардии по Брянской области. Бронированные машины «Тигр» и «Патруль», автомобили «УАЗ», пикапы и снегоболотоходы предназначены для выполнения служебно-боевых задач.

«Уже более полутора лет Брянская область находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию Российской Федерации и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп», — подчеркнул Александр Богомаз.

С начала спецоперации более 60 брянских военнослужащих и росгвардейцев получили госнаграды. А полковнику полиции Андрею Фроленкову вручили звезду Героя России.