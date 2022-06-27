Брянским водителям рекомендуют быть аккуратными в жару

Погода провоцирует раздражительность и агрессию.

В Госавтоинспекции Брянской области рекомендуют водителям быть внимательными и осторожными на дороге в жару.

На территории региона обещают повышение температуры до 32 градусов. В ГИБДД отметили, что в жару автомобилисты становятся менее внимательными. Скорость реакции у водителей падает, а усталость наступает быстрее. Жара также провоцирует раздражительность и агрессию.

Также в раскалённой машине водитель и пассажиры могут получить тепловой удар. Особенно опасно оставлять детей одних в автомобиле.

Кроме того, хронические заболевания могут обостряться в жару. Водителям рекомендуют запастись водой и необходимыми медикаментами.