Брянских автомобилистов призвали спасать бобров

Отработанные шины будут принимать от жителей бесплатно.

В Брянской области стартовала акция «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!». Региональный оператор будет бесплатно принимать бесплатно принимать автопокрышки.

Акция продлится месяц, до 16 апреля. Каждый автовладелец может бесплатно сдать на утилизацию восемь шин.

Старые покрышки можно привезти на любой из мусоросортировочных комплексов в Брянске, Жуковке, Комаричах, Сураже или Трубчевске. Там установлены специальные контейнеры. Регоператор безопасно переработает сданные шины с помощью пиролизной установки.

«Из-за примесей смолы, полимеров, сажи, технического углерода и кремниевой кислоты выброшенные покрышки наносят значительный вред здоровью человека, поэтому за их неправильную утилизацию предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей физлицам и до двухсот пятидесяти тысяч рублей для компаний. Шины, оставленные в лесу, загрязняют почву, вредят природе, губят животных. Так автопокрышки, выброшенные в реку, уничтожают бобров. Поэтому нужно ответственно относиться к этим опасным отходам и сдавать их на утилизацию», — рассказала главный эколог «Чистая планета» Татьяна Корытина.