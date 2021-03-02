Брянских водителей предупредили о непогоде

Автомобилистов просят соблюдать осторожность.

В ГИБДД Брянской области призвали водителей быть внимательнее на дороге в связи со сложными погодными условиями.

2 марта в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица, местами туман. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит +1 ºC…+6 ºC.

В результате возрастает вероятность ДТП, отметили в ГИБДД. Водителей просят быть предельно внимательными и взаимовежливыми.