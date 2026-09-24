В Брянской области завершается подготовка к отопительному сезону

2026, 24 сентября 08:24

В Брянской области завершается подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл еженедельное оперативное совещание с заместителями. На нём обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

К холодам в коммунальные службы приводят более 1100 км тепловых и 5600 км водопроводных сетей, а также 1234 котельных в Брянской области. Все работы практически завершены.

«До конца сентября все муниципалитеты должны подать документы для получения паспортов готовности к прохождению зимнего периода», — отметил Егор Ковальчук.

По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году обновили сети в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском, Почепском районах. В рамках программы «Формирование современной городской среды» замили трубопроводы тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства.

Кроме того, для работы в условиях особого режима готовности создано более 300 аварийно-восстановительных бригад и запас резервных источников электроснабжения.