Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей сотрудникам

Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей долга по зарплате 23-м сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомство Красногорского района узнали о задолженности по заработной плате муниципального унитарного предприятия «Красногорский коммунальник». Организация не выплатила 23-м работниками деньги за четыре месяца 2023 года. Долг превысил полтора миллиона рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия и направила в суд иски о взыскании долга и денежной компенсации. Высшая инстанция встала ес сторону работников. После этого предприятие выплатило более 1,7 млн рублей сотрудникам.