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Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей сотрудникам

2024, 06 января 14:02 Общество
Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей сотрудникам
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Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей долга по зарплате 23-м сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомство Красногорского района узнали о задолженности по заработной плате муниципального унитарного предприятия «Красногорский коммунальник». Организация не выплатила 23-м работниками деньги за четыре месяца 2023 года. Долг превысил полтора миллиона рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия и направила в суд иски о взыскании долга и денежной компенсации. Высшая инстанция встала ес сторону работников. После этого предприятие выплатило более 1,7 млн рублей сотрудникам.

 

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