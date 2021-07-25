Брянского бизнесмена-блогера Коломейцева оставили под домашним арестом

Предпринимателя обвиняют в причинении ущерба.

Брянский областной суд продлил домашний арест в отношении предпринимателя и блогера Александра Коломейцева.

Предприниматель-блогер находится под следствием за незаконное потребление коммунальных ресурсов. По решению суда он останется под домашним арестом до 8 сентября.

Ранее Александр Коломейцев сообщил, что ему поступило предложение о покупке телеканала «Городской», который сейчас переживает не лучшие времена из-за банкротства учредителя.