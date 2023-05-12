Брянскую станцию переливания крови поблагодарил министр здравоохранения России

Коллектив Брянской станции переливания крови получил благодарность от министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в ВКонтакте.

Брянская станция переливания крови с осени 2022 года наладила бесперебойное обеспечение компонентами донорской крови медицинских организаций в Херсонской области. Сотрудники учреждения отработали логистические пути для быстрой доставки ценного груза в медучреждения новых регионов. Увеличился и объём заготовки крови.

За эту важную и непростую работу коллектив Брянской областной станции переливания крови получил Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим дорогим и любимым донорам, без которых мы не смогли бы справиться со столь почетной миссией! Вместе мы сила!» – подчеркнули в учреждении.

Напомним, в марте на пути сотрудников Брянской станции переливания встала стихия — машина застряла на трассе в снегопад. Брянский журналист Григорий Кожурин участвовал в этом рейсе.