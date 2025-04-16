Будущее начинается: как Брянск запустил свою космическую программу

В минувшие выходные Брянск превратился в настоящий космодром. Первый межрегиональный турнир «КосмоДрон 2025» не просто отметил День космонавтики — он заложил фундамент для нового технологического вектора развития региона.

«Мы стоим на пороге новой эры — эры беспилотных полетов. Это будущее, о котором говорил Президент России Владимир Путин», — подчеркнул заместитель губернатора Брянской области Виталий Свинцов, открывая мероприятие.

Организаторы создали уникальную атмосферу, соединив соревновательный дух с интерактивной выставкой – пишет сайт КП-Брянск. Гости могли не только наблюдать за гонками дронов, но и прикоснуться к настоящим системам радиоэлектронной борьбы, примерить парашютное снаряжение и даже попробовать космическое питание.

География участников впечатляла: команды из Курской, Калужской, Орловской областей и Москвы прибыли покорять брянское небо. Соревнования проходили в четырех дисциплинах, включая космический симулятор «Космос — пространство будущего» и гонки дронов «Класс 75». Однако не менее важным оказался обмен опытом между юными инженерами из разных регионов.

«Наша организация очень молодая, и мы воодушевлены таким мощным мероприятием, которое привлекло внимание широкой общественности и руководителей органов государственной власти», — отметил руководитель Брянского отделения Федерации Гонок Дронов России Андрей Григорьев.

По видеосвязи участников напутствовал космонавт, полковник, Герой России Валерий Токарев, а лично приветствовали руководитель общества ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П. М. Камозина Владимир Зимин и кандидат технических наук, член проектной команды молодых ученых госкорпорации «Роскосмос» Денис Шпотя.

«Подобные мероприятия позволяют нам воспитать смену новых инженерно-технических кадров, которые завтра придут на брянские предприятия, заводы, в научные центры, вузы», — подчеркнул врио руководителя департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области Владислав Городянко.

Турнир, организованный при поддержке правительства Брянской области и целого созвездия общественных организаций, стал не просто спортивным событием, а настоящей стартовой площадкой для молодых талантов. И судя по энтузиазму участников, Брянск имеет все шансы стать одним из центров развития беспилотных технологий в России.