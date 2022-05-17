Быстро добраться до больницы мужчине с травмой помогли брянские полицейские 

Пенсионер поранил руку циркулярной пилой.

Добраться до больницы пожилому мужчине с травмой помогли полицейские.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района пенсионер поранил руку, работая на станке с циркулярной пилой. Мужчина потерял сознание. Дочь срочно повезла его в больницу в Брянск.

Около посёлка Выгоничи женщина заметил дежурный экипаж ДПС и попросила о помощи. Старший инспектор Виктор Арсёнов и инспектор Константин Поздняков сопроводили машину с пенсионером до хирургического отделения Брянской областной больницы. Мужчина вовремя получил помощь.

«Сотрудники ДПС сопроводили нас до самой больницы, где врачи оказали отцу экстренную помощь. От лица всей нашей семьи благодарим полицейских за неравнодушие и отзывчивость. Спасибо им большое», — поблагодарила полицейских дочь пострадавшего Юлия.