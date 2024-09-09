Четыре дороги к брянским туристическим объектам отремонтировали по нацпроекту

Четыре дороги к туристическим объектам Брянской области отремонтировали по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области в этом году привели в порядок несколько дорог к туристическим объектам.

Так, в Советском районе Брянска отремонтирован участок улицы Красноармейской. Он ведёт к Площади Партизан и к Брянскому государственному краеведческому музею.

На улице Деснинский спуск в Бежицком районе областного центра ремонт почти завершён. Улица идёт около археологического памятника Чашина Кургана. Он считается местом основания города Брянска.

В Бежицком районе обновили улицу Почтовую, ведущую к Воинскому мемориалу.

Кроме того, в городе Дятьково завершился ремонт дорог по улицам Ленина и Крупской. Они проходят до будущего туристического комплексу «Хрустальный город».