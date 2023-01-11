Четыре фольклорно-этнографических экспедиций прошли на Брянщине

В прошлом году в Брянской области прошло четыре фольклорно-этнографических экспедиций.

На заседание постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ подвели итоги Года культурного наследия народов России. Так, в 2022 году четыре фольклорно-этнографических экспедиций прошли в Брянской области. Их провели в девяти районах области: Дубровский, Жуковский, Навлинский, Рогнединский, Унечский, Красногорский, Суражский, Клинцовский, Мглинский.

В базе данных по мастерам декоративно-прикладного творчества области зарегистрировано более 1 500 мастеров Брянщины. Из них, 45 получили почетное звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области».

А в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры». В мероприятиях по сохранению и популяризации объектов историко-культурного наследия участвует 1770 добровольцев Брянской области.