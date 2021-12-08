Четыре тепловоза отправили в декабре из Брянска в Монголию

На Улан-Баторской железной дороге уже работают более 30 созданных на Брянском машиностроительном заводе локомотивов.

По информации пресс-центре Брянского машиностроительного завода, в декабре четыре магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ отправили на Улан-Баторскую железную дорогу. Ранее в ноябре туда же с завода доставили три маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ.

Всего за три года в Монголию по контракту из Брянска поставлено 10 маневровых и 14 магистральных тепловозов. Сейчас на Улан-Баторской железной дороге работают более 30 брянских локомотивов.