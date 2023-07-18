Четыре улицы в Брянске остались без воды

Четыре улицы в Брянске остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообщили в городской администрации.

Прорыв водопровода произошёл в доме 27/43 по улице Фокина в Брянске. Без холодной воды остались 16 жилых домов, поликлиника, обычная и музыкальная школы.

Аварию устраняет бригада Брянского городского водоканала.