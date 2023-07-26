Четырех брянских выпускников поймали на ЕГЭ со шпаргалками

Четырех брянских выпускников выгнали с ЕГЭ со шпаргалками. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В областном Правительстве на совещании обсудили итоги проведения единого государственного экзамена в 2023 году. Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Алексей Лазобко отметил, что без нарушений порядка со стороны участников не обошлось.

За наличие и использование шпаргалок с экзаменов выгнали четыре человека. Ещё двое смогли пронести телефон. У троих участников ЕГЭ результаты аннулировали за размещение материалов в интернете. Нарушители смогут пересдать экзамен в следующем году.

Кроме того, в конфликтную комиссию поступило 273 апелляции о несогласии с выставленными баллами. 79 из них удовлетворили и результаты повысили.