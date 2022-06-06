Чиновников просят очистить Брянск от старых покрышек

Использованные шины относятся к четвертому классу опасности.

Брянских чиновников просят очистить областной центр от использованных автопокрышек.

Обращение Татьяны Павловой опубликовано на официальном сайте регионального правительства в соцсетях.

«Вижу в соцсетях фотографии Брянска, и на них кучи старых автопокрышек во дворах. А это запрещено приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242, штраф за старые автопокрышки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Весной прошлого года во многих регионах, как только растаял снег (Иркутская, Ростовская области и другие), покрышки были убраны с территорий населенных пунктов, люди берегут природу, думают реально об экологии. А у нас кроме мусорных свалок природоохранную прокуратуру волнует что-то еще? Или чиновников, которые обязаны соблюдать законы РФ?» – говорится в сообщении.

Его автор отметила, что «на солнце автопокрышки выделяют вредные токсины, они могут не иметь запаха, и отнесены автопокрышки к четвертому классу опасности!»

«Обращаюсь к неравнодушным жителям, чтобы требовали от управляющих компаний очистки дворов от резиновых клумб и лебедей. Пусть заменят их деревянными, металлическими или другими малыми архитектурными формами. Берегите своих детей и себя!» – заключила Татьяна Павлова.

Ее обращение пока остается без ответа.