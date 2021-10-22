«Цифрал-Сервис» незаконно брал деньги за домофоны в Брянске
Прокуратура обязала компанию прекратить начисления.
Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения при начислении платы за обслуживание домофона в доме по улице Орловской.
На общем собрании собственники жилья решили сменить управляющую организацию по техническому обслуживанию и ремонту домофонной системы и расторгнуть договоры с ООО «Цифрал-Сервис» – правопреемником ООО «Цифрал-Сервис-Брянск».
Жильцы направили в компанию уведомление о прекращении начисления платы за услуги по техническому обслуживанию домофона. Однако квитанции продолжали поступать.
После проверки прокуратура внесла представление. После этого ООО «Цифрал-Сервис» прекратило выставлять счета. Деньги жильцам дома по Орловской вернут.
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