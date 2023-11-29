Почти шесть тысяч исследований провели на новых томографах в трёх брянских больницах

За 10 месяцев почти шесть тысяч исследований провели на новых компьютерных томографах в трёх больницах Брянщины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Брянскую межрайонную больницу установили современный компьютерный томограф. Он поступил в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение».
Брянская межрайонная больница обслуживает Брянский и Жирятинский районы с населением около 75 тысяч человек. Им теперь доступна точная диагностика различных заболеваний на современном оборудовании.
Обследование занимает около 20 минут. Ещё полчаса потребуется на подготовку результата. В день в кабинете компьютерной томографии проводят порядка 12-и исследований.
В этом году новые томографы также поступили в Новозыбковскую и Почепскую районные больницы. За 10 месяцев на трёх новых аппаратах медики провели около шести тысяч исследований.
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