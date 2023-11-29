Семь молодых врачей пришли работать в поликлинику Брянска

Семь молодых врачей пришли работать этой осенью в поликлинику №5 Брянска. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Этой осенью в Брянскую городскую поликлинику №5 пришли сразу семь молодых специалистов. Так, в медучреждении появились три терапевта, педиатр, онколог, невролог и акушер-гинеколог.

В поликлинике при этом остаются вакантными ещё шесть вакансий для медицинских спеиистов. В частности, в медучреждение требуются травматолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и лаборант.